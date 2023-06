Lecce | i convocati per il Bologna | c’è un recupero

Domani, nell'ultima di Campionato, giallorossi impegnati contro la compagine di Thiago Motta. Le parole dell'allenatore alla ...'Il mio futuri Ci sarà tempo' Sport [ 03/06/2023 ] La Festa della Repubblica chiama a raccolta le Istituzioni Attualità [ 03/06/2023 ]- Bologna: idi Baroni, Di Francesco c'è Sport [...'Il mio futuri Ci sarà tempo' Sport [ 03/06/2023 ] La Festa della Repubblica chiama a raccolta le Istituzioni Attualità [ 03/06/2023 ]- Bologna: idi Baroni, Di Francesco c'è Sport [...

I convocati di Lecce - Bologna US Lecce

Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Bologna – Lecce, 19ª giornata di ritorno della Serie A TIM, in programma domenica 3 giugno 2023 alle ore 21. Solo Dermaku non fig ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...