Lecce | Baroni | 'Abbiamo fatto qualcosa di straordinario Futuro? C'è tempo'

(Di sabato 3 giugno 2023) Vigilia di campionato per il, che domani al Via del Mare saluterà i propri tifosi nella sfida contro il Bologna. Di seguito, la...

...in serie A conquistata dalla squadra diin quel di Monza, con una giornata d'anticipo. La Camera di Commercio, che ha sempre sostenuto con una partnership il club giallorosso, e l'U. S....Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ... la sfida del Baskin Eventi [ 03/06/2023 ]presenta il bilancio. 'Il mio futuri Ci sarà tempo' ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ... la sfida del Baskin Eventi [ 03/06/2023 ]presenta il bilancio. 'Il mio futuri Ci sarà tempo' ...

Lecce, Baroni: "Domani sarà una festa. Su Colombo..." Fantacalcio ®

È stata una conferenza stampa diversa dal solito quella tenuta quest'oggi dal tecnico del Lecce Marco Baroni. La guida giallorossa ha sì presentato ...Il primo cittadino ha incontrato la dirigenza del club giallorosso e mister Baroni per complimentarsi dopo la salvezza raggiunta a Monza.