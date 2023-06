Le scelte sul deficit bloccano i fondi per gli alluvionati

(Di sabato 3 giugno 2023) Non è mai arrivato sulla scrivania del Presidente della Repubblica, né tantomeno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dov'è finito? Si dice che il testo sia in revisione per questioni tecniche, ...

...di un'imbarcazione che naviga con "buona galleggiabilità" e sulla quale si vede "una persona...di procedere ad una compiuta ricostruzione del fatto e comprendere le ragioni sottese a simili...... ma i fondi per le aree colpite servono subito Il Governo aveva parlato di 2 miliardi stanziati, ma il dubbio è che le risorse non ci sianopiù oculatedeficit avrebbero evitato il ...... sta avendo effetti particolarmente intensibacino del Mediterraneo, alterando fortemente i ... né tantomeno hanno avuto voce in capitolo nelledei governi nazionali e regionali. Inoltre, i ...

Siena stoppa Macrì L'elezione del sindaco rinvia le scelte in Estra LA NAZIONE

Il decreto alluvione è sparito dai radar, ma i fondi per le aree colpite servono subito Il Governo aveva parlato di 2 miliardi stanziati, ma il dubbio è che le risorse non ci siano Scelte più oculate ...DEST – “Ha caratteristiche importanti: ha avuto difficoltà ad inserirsi nel nostro sistema di gioco ed è scivolato indietro nelle mie scelte. Domani non ci sarà, non è in condizione”. KAMADA – “Oggi c ...