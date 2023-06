Le Mans - Le hypercar che vedremo alla 24 Ore - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 3 giugno 2023) La 24 Ore di Le, al via il 10 giugno alle ore 16.00, festeggia 100 anni e fa registrare un ritrovato interesse da parte dei grandi costruttori, tra cui anche la Ferrari, che torna a competere nella classe regina dopo ben 50 anni. Proprio la massima categoria, quella delle, ammette nel 2023 in gara vetture sulla base di due regolamenti tecnici, per le vetture LMH (Le) e LMDh (LeDaytona hybrid), per le quali si prospetta un tempo medio sul giro di tre minuti e mezzo. Regole comuni. Queste vetture, che potete trovare nella nostra galleria d'immagini, sono identificabili in pista dal numero di gara su sfondo rosso (pantone red 653) e devono avere un peso minimo di 1.030 kg, una potenza massima di 500 kW (680 CV) e pneumatici Michelin. Ogni prototipo, inoltre, deve essere ...