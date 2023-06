Le ciclovie più belle d’Italia premiate con l’Oscar del cicloturismo 2023

(Di sabato 3 giugno 2023) E’ in Toscana la numero uno delle: quest’annoitaliano delva alla Ciclopedonale Puccini che raccoglie il patrimonio culturale e naturale presente tra Lucca e la Versilia raccontando la vita e i luoghi del compositore, di cui si celebrerà il centenario della morte nel 2024. Nata nel 2011 su un sentiero lungo il fiume Serchio, la Ciclopedonale Puccini si estende per 58 km da Lucca a Torre del Lago Puccini, attraversando Corte Parda, Filettole, Massaciuccoli, Massarosa, Viareggio, un percorso pianeggiante e adatto a tutti, con un fondo misto, prevalentemente sentiero in sede protetta su terra battuta con alternanza di asfalto in tratti condivisi su strade a bassissima percorrenza. È una Ciclovia musicata perché una segnaletica dedicata consente di accedere, tramite QR code, a un ...

Ci impegneremo sempre diper valorizzare, insieme ai territori, i 9mila chilometri di piste ciclabili,e sterrati per promuovere il turismo lento e in armonia con la natura". La menzione ...450 km dal Monte Conero all'Argentario I migliori eentusiasmanti itinerari in biciclettacon vista: mare e lagune. Italia in bicicletta. National Geographiccon vista: piste ...Aggiungo che in Veneto, prima regione in Italia per numero di presenze turistiche, si sta sviluppando progressivamente una rete diin grado di valorizzare ancor diun territorio che, per ...