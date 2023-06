Lazio | vittoria con l’Empoli e secondo posto Inter sorpassata!

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023) Laha vinto l’ultima giornata di campionato controcon il risultato di 2-0.al sicuro per i biancocelesti,invece sorpassata dopo il successo con il Torino. SORPASSO – All’non basta una grandecontro il Torino in trasferta, ilrimane della. La squadra di Maurizio Sarri vince conal Castellani per 2-0, sale a quota 74 punti e si candida come vice-campione d’Italia in questa stagione. Succede tutto neltempo in Toscana: la prima rete la firma Alessio Romagnoli da calcio d’angolo battuto da Luis Alberto al minuto 48, la seconda per chiudere definitivamente il match invece proprio il centrocampista ...