Lazio | le pagelle di CM | Luis Alberto e Romagnoli regalano a Sarri il secondo posto | Provedel da record

(Di sabato 3 giugno 2023) Empoli-0-26: stasera l’Empoli non lo impegna mai, ma la sua stagione è da 9 in pagella, perchè con la pr...

Commenta per primo Empoli -0 - 2 Vicario 7,5: se lanon segna una goleada è merito suo, perchè compie almeno 5 interventi prodigiosi (uno su Immobile davvero senza senso) che tengono in partita l'Empoli fino alla sua uscita. (Dal 39' st Ujkani sv)...Martusciello 7: la suaha pazienza, mostra un palleggio di altissima qualità e si difende come nessuna in questo campionato. Il secondo posto rende merito a una stagione superlativa della ...LEDELLAPROVEDEL 7 Chiude la sua stagione con un altro importantissimo primato: con 21 clean sheet infatti eguaglia quel primato che è detenuto in compartecipazione da quattro portieri:...

Empoli-Lazio / Le pagelle di Benedetti: “Lotito, adesso…” Cittaceleste.it

[themoneytizer id=”99064-6] Provedel 7 – Premiato nel pre partita come miglior portiere del campionato, chiude la stagione con l’ennesimo clean sheet, aiutato dalle pochissime occasioni costruite dal ...Nell'ultima giornata di serie A la Lazio si è imposta per 2-0 a Empoli con i gol di Romagnoli (48') e Luis Alberto (92'). Con questo successo i biancocelesti concludono ...