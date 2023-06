Larisponde all'Inter, batte l'Empoli a domicilio e chiude la stagione di Serie A al secondo posto a quota 74 punti. Al Castellani finisce 2 - 0 grazie ad un colpo di testa di Romagnoli e ad un ...Laoltretutto perde anche il secondo posto a vantaggio della Juventusper 2 - 0 in casa dell'Atalanta nel lunch - match domenicale. Primo gol in A per il 19enne attaccante bianconero ......affonda con la(4 - 2). Volata a tre nel 1935 - 36: il Bologna batte 3 - 0 la Triestina coi gol di Andreolo, Schiavi e l'autorete di Rocco e conserva un punto di vantaggio sulla Roma ,...

Lazio corsara ad Empoli: biancocelesti secondi. Vincono anche Inter e Cremonese Gazzetta del Sud