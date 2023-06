Lavori allo stadio | il mercato trasloca Ambulanti preoccupati per i parcheggi

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 3 giugno 2023) LE MODIFICHE. Da sabato 10 giugno i 54 banchi si trasferiranno in via Marzabotto, per consentire il cantiere di rifacimento della curva sud. Tra i titolari delle bancarelle c’è un po’ di agitazione: «Sarà un test anche per la sosta». Leggi di più su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 4 giugno.