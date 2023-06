Latina | rissa violenta alle autolinee | uomo lasciato a terra in una pozza di sangue

(Di sabato 3 giugno 2023) Unaè avvenuta ieri pomeriggio nella zona delleCotral a. Le persone coinvolte erano tante, al punto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Roma, maxiultrà durante la finale di Coppa Italia: 21enne finisce accoltellatoin condizioni gravissime Non si conoscono le motivazioni della, ma undi nazionalità nigeriana ha avuto la peggio. Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno trovato l’riverso ain un lago di. La vittima è in condizioni gravissime, a causa di una ferita sul petto inferta probabilmente con una bottiglia di ...

Roma, maxiultrà durante la finale di Coppa Italia: 21enne finisce accoltellato Violenta: uomo in condizioni gravissime Non si conoscono le motivazioni della, ma un uomo di nazionalità nigeriana ha avuto la peggio. Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante ...... tentato omicidio, lesioni personali,, danneggiamento, furto aggravato e lancio pericoloso di ...alla pandilla in Ecuador ai legami con la mafia albanese operante tra Europa e America, al ...Grave episodio in un istituto in provincia di. Tre alunne hanno aggredito una loro compagna di scuola di soli 14 anni all'uscita dall'... Secondo quanto riferito, lasarebbe avvenuta lunedì ...

Violenta rissa tra stranieri alle autolinee: un ferito in gravi condizioni LatinaQuotidiano.it

Una violenta rissa è avvenuta ieri pomeriggio nella zona delle autolinee Cotral a Latina. Le persone coinvolte erano tante, al punto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Roma, ...Una violenta rissa si è sviluppata, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ieri pomeriggio a Latina, zona autolinee. Ferito gravemente un uomo, colpito al petto con una bottiglia rotta ...