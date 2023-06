Latina Incendio all’alba di un ripostiglio | l’intervento per arginare le fiamme

(Di sabato 3 giugno 2023)– Alle 5.20 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al Numero Unico d’Emergenza 112 riguardo un. Sul posto in via Torrenuova, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di, constatava la presenza di un, già L'articolo Temporeale Quotidiano.

Il lido diè stato colpito da un tragico evento che ha visto diversi chioschi andare in fiamme. L', avvenuto la scorsa settimana, ha causato danni ingenti Ma l'evento ha attirato l'attenzione dell'...... il migliore di tutta l'America. "All'inizio studiavo ingegneria dei materiali, ma il mio ... che permette ai vigili del fuoco di capire da dove proviene l'energia combustibile in caso d'...... bruciato per 'errore' poiché confuso con la struttura data in affidamento dal Comune attraverso un bando Chi ha appiccato l'potrebbe aver fatto confusione tra le due strutture, ...

Nottata d'incendi, a Latina e a Sezze Il Caffè.tv

Gli incendi boschivi nell'Amazzonia brasiliana sono aumentati del 120% a maggio, rispetto a quelli registrati ad aprile, con 1.692 segnalati durante il mese scorso. (ANSA) ...È morto mentre cercava di uscire da quell’inferno di fuoco del palazzo di Colli Aniene, a Roma. Di lui per ore si è saputo poco e niente perché è scappato come meglio poteva, senza documenti. Quindi, ...