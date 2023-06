“Lancia La Leggenda del Rally” | nuova docu-serie su Sky

(Di sabato 3 giugno 2023) Sky Original presenta unadedicata al marchio che tra gli Anni ’70 e gli Anni ’90 ha dominato le scene delitaliano. Si chiama. Ladellain esclusiva divise in tre parti. Le gare automobilistiche portano con sé una sorta di ‘marchio’. Infatti, sui biglietti d’ingresso alle corse è scritto da decenni: “Motorsport is dangerous“. Tuttavia, per i più esperti, è noto che ad oggi esistono dei sistemi di sicurezza in gara per rendere le competizioni il meno pericolose possibile. Gli appassionati, del resto, non hanno mai smesso di seguire questo sport e tra gli Anni ’70 e ’90 ilitaliano ha raggiunto successi e popolarità mai visti prima. Diversi i nomi che hanno fatto la storia di ...

. Ladel rally è la nuova docu - serie Sky Original, in arrivo in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW dal 3 giugno alle 21.15. Lo stesso giorno sarà in onda ...C'è il rapper che non sa nemmeno bene cos'è il rap: ma vede che funziona, ci sidentro, e ... guadagnati suonando in modo instancabile nello zoccolo duro della scena, diventandodelle .... Ladel rally è la nuova docu - serie Sky Original, in arrivo in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW dal 3 giugno alle 21.15. Lo stesso giorno sarà in onda anche ...

"Lancia, la leggenda del rally". Una nuova docu-serie Sky Original Sky Sport

Leggi su Sky Sport l'articolo 'Lancia. La leggenda del rally', la nuova docu-serie Sky Original sul mito del rally ...Lancia, la leggenda del rally, su Sky e NOW docu-serie sul marchio mito del rally italiano , Motorsport is dangerous. E' scritto da decenni sui biglietti d’ingresso delle corse automobilistiche. Eppur ...