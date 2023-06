Lancia La leggenda del rally | la recensione | le quattro ruote che hanno smosso l' Italia

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladi. Ladel: una docuserie in tre puntate che ripercorre l'epopearia di un marchio che ha fatto la storia. In esclusiva su Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile anche on-demand. Una storia nella storia. Quellana, quella sportiva, quella dell'avanguardia tecnologica capace di essere orgoglio popolare. Durante. Ladel, docu-serie targata Sky Original, viene spesso ripetuto quanto la, fondata a Torino nel 1906, sia uno dei sinonimi che rappresentano l'eleganzana. Ed è vero. Talmente vero che il sinonimo, poi allungato verso altre sfumature (sportive e umane), riesce a legare l'idea narrativa dietro ...

La recensione di Lancia. La leggenda del rally: una docuserie in tre puntate che ripercorre l'epopea leggendaria di un marchio che ha fatto la storia. In esclusiva su Sky Documentaries, in streaming s ...