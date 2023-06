L’amica geniale | il cast della prima stagione

(Di sabato 3 giugno 2023) . Attori e personaggi Chi sono gli attori e i personaggi () de? La fiction di successo torna in replica su Rai 3 con laserie tratta dai romanzi di Elena Ferrante a partire dal 3 giugno 2023. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche ancheseconda eterza. Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche. La regia è di Saverio Costanzo. Delfanno ...

Su Rai 3 invece si potranno rivedere tutte le puntate de, tratta dalla quadrilogia di successo di Elena Ferrante. Le serie tv dell'estate 2023 da seguire su Rai 1. Dal 13 giugno, il ...Lino Zaccaria conosce infatti perfettamente tempi, persone e luoghi di ambientazione di Via Gemito, di'amore molesto e died è andato a scavare tra i romanzi di entrambi ...Quali sono i suoi modelli In parte "" di Elena Ferrante, in parte "Ragazzi di vita" di Pasolini" e "'isola di Arturo" della Morante. Ma le mie protagoniste non si odiano mai, il loro ...