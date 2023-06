L' alcol fa male | ma a che serve la salute se non per sbronzarci?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 giugno 2023) Chi sono io per contraddire la dottoressa Viola, quando promuove il messaggio che l’fa, “anche solo un bicchiere di vino al giorno”? Nessuno; anche perché per contraddirla dovrei avere delle controprove rispetto alle sue, mentre quanto sostenuto dalla dottoressa Viola è vero: il vino fa, l’fa, è dimostrato, documentato, è un fatto. La mia invece è solo un’opinione, anzi una domanda: che ci siamo vaccinati a fare contro il Covid, se non per continuare a bere vino e superici? Cosa abbiamo debellato a fare la pandemia, se non per avere una scusa in più per brindare a champagne? Basta ipocrisie, gettiamo la maschera della retorica: non ce n’è mai fregato nulla di poter tornare ad accarezzare i vecchi nelle Rsa, di poter fare la didattica in presenza, di ...