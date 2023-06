Ladro goloso ruba dei cupcake e distrugge la pasticceria Poi si pente | chiede scusa e paga i danni

(Di sabato 3 giugno 2023) Fa irruzione in unamandando in frantumi la porta d’ingresso,deie scappa. Poi però, dopo qualche giorno, sidel suo gesto, chiama la proprietaria del locale, sie si offre di rire iche lui stesso ha causato. A raccontare questa incredibile storia accaduta lo scorso giovedì a Vancouver, in Canada, è il Washington Post. Secondo quanto ricostruito, ilne”, un ragazzo di vent’anni, ha si è introdotto nellaintorno alle 3 di notte, ha sfondato la porta d’ingresso a calci e poi ha iniziato a mangiare alcuni dolci seduto ad uno dei tavolini, quindi è andato in bagno ed è scappato portandosi via circa una decina di ...

