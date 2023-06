L' ABC della perfetta pedicure? Si parte con il pediluvio | poi si esfolia e si idrata con formule a base di urea Così anche sui tacchi vi sentirete più leggere

Leggi su amica

(Di sabato 3 giugno 2023) Inutile negarlo: la cura piedi è importante tutto l’anno. Per non ritrovarsi, con l’avvicinarsi dell’estate, a dover correre ai ripari con rimedi estremi (e di dubbia efficacia) come la famosa Fish Therapy (ossia lacon i pesci garra rufa). Del resto, i piedi sono forse lache oggi definiremmo più hi-tech del nostro corpo. Michelangelo Buonarroti li chiamava “un capolavoro d’ingegneria”. Ciascuno contiene circa 250 mila ghiandole sudoripare, 107 legamenti, 32 ossa e 19 muscoli. Obiettivo: supportarci nei nostri movimenti,con ie su terreni accidentati. E sopportare, per una media di 16 ore al giorno, il calore che all’interno delle scarpe può arrivare a raggiungere i 106° Fahrenheit. Cura piedi: in ammollo per ammorbidire Non stupisce che la pelle dei piedi sia decisamente più spessa ...