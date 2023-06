La tranquilla felicità con cui Napoli si è preparata ai festeggiamenti per lo scudetto

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 giugno 2023) Poco prima che arrivasse la primavera sono tornato a, mancavo da Natale, e non ho preso appuntamento con nessuno degli amici con cui mi vedo di solito nel centro storico. Avevo bisogno di guardare da solo, con i miei occhi, di sentire con le mie orecchie come si stesse preparando la città alla vittoria sempre più certa del campionato. No, stavolta non ho avuto bisogno di andare a parlare con Maradona, è bastato quello che gli ho raccomandato a Natale e lui ha saputo guardare dall’altra parte, da vero Padreterno. Mi sono preso una giornata e da mattina fino a pomeriggio inoltrato ho cominciato a vagare senza una vera meta. Sono stato pervaso tutto il giorno dall’azzurro, e mentre camminavo capivo che questa era già la parte di festeggiamento che mi spettava, perché con ogni probabilità il giorno della vittoria sarei stato altrove. Sono un solitario e, forse, ...