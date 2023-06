La strana estate normale | temperature miti e pioggia | almeno fino a luglio

(Di sabato 3 giugno 2023) L'del 2022 è passata alla storia come una delle più calde di sempre. In particolare in Europa, e in Italia, dove lemedie si sono piazzate al secondo posto, appena alle spalle del 2003, l'anno più caldo di cui si abbia memoria nel nostro paese. A guardare il meteo di questi...

... soprattutto in vista dell', che spingendoci a passare più tempo all'aperto, fa sì che la ... infatti, per qualcheragione una tessera del domino non cade. Ripulire gli ecosistemi dai ...Alle 18.30 poi si entra nel clima della bella stagione con la presentazione del romanzo "... a seguire Enrico Fiori parla del suo testo Guidatra l'Orcia e la Chiana. Alle 12 c'è la ...... sottolinea Massara, "resta quel quarto di finale di Champions perso in maniera un po'... E per la Sampdoria fa il tifo Enrico D'Alessandro, figlio di Mimmo al timone della Prima. "Ci ...

Meteo Domani 4 Giugno, molti temporali in Italia. Strana Estate Meteo Giornale

Giugno ci dà il benvenuto con un'insolita serie di temporali che si scatenano in tutta Italia. La prima domenica del mese vede una copertura nuvolosa che ...Ma per quale strano motivo il Milan ha rinnovato Leao e Isma, Sandro e Theo, Oli e Fik, le due "K" Kalulu e Krunic, Davide e Tommy e così via...e non ha rinnovato invece Donnarumma ...