La storia d’amore di Adriano Galliani

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 giugno 2023) Più che un libro di memorie è una lunga. Quella raccontata dacon la complicità di un vecchio avversario diventato un amico come Luigi Garlando nelle Memorie diG. (Piemme, 195 pagine) è una grandetra un bambino di Monza pazzo per il calcio e una squadra (che non era la sua) che per 25 anni è diventata la sua vita e oggi occupa il suo cuore e i suoi ricordi. “Allora le scuole finivano il 31 maggio e cominciavano il 1° ottobre – scrive – Nel mezzo si spalancava una beata, piccola eternità, che potevo consacrare alla mia passione dominante: lo sport. Li adoravo tutti, anche se mi sono reso conto quasi subito che non ero tagliato per praticarli. A calcio giocavo in attacco, male; me la cavavo a tennis; davo il ...