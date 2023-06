La settimana lavorativa di quattro giorni è la soluzione | l’annuncio dell’Unione Europea

(Di sabato 3 giugno 2023) Da diversi mesi si parla della riduzione dellaa solo. Tra pro e contro, arriva. Se n’è parlato in lungo e in largo e se c’è chi pensa che ladi soli 4sia una rivoluzione nel mondo del lavoro, altri credono che in parte si sia perso il senso della misura e del sacrificio. Eppure cresce il sentimento comune secondo cui il lavoro ormai sia più un obbligo che ci sottrae tempo prezioso da dedicare alle proprie passioni e ai propri interessi personali. E in parte è vero. Cosa ne pensa l’Unionedelladi 4– (Fonte ANSA) – ...

In molte aziende il numero delle assenze è diminuito, e c'è più produttività', ha poi detto a proposito delladi quattro giorni . Quanto alla discriminazione di genere, con i ...perlomeno interessante, quella appena passata, per il mondo della TV. Nel giro di pochi ... vedi la gestione delle sferee privata di Keeley (Juno Temple), o di Zava, l'Ibrahimovi ...... con un nuovo percorso e una serie di iniziative che animeranno la città nelladal 3 all'... situazionedelle persone LGBT+, in un progetto in collaborazione con CGIL grazie al ...

Lavoro, Schmit: "La settimana lavorativa di 4 giorni mi sembra un'ottima idea" RaiNews

Benissimo anche Ensi e Nerone mentre è letteralmente una perla il singolo che unisce Neves17, Geolier ed Enzo Avitabile. Non convince Elettra Lamborghini ...Terminator, a 75 anni, recita per la prima volta in una serie tv, accanto alla giovane Monica Barbaro. «Correre, guidare come un pazzo: è eccitante» Poi ricorda l’amico Franco Columbu ...