La riviera romagnola è tornata tutta balneabile

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - Dopo la devastante alluvione di maggio, sono tornate balneabili le acque dila, dal Ferrarese a Cattolica, fatta eccezione per il solo tratto prospiciente a Casalborsetti (Comune di Ravenna) 100 metri a nord della foce del Canale Destra Reno: in pratica, 97 località balneabili su 98. Nei 6 punti ancora sopra i limiti è stato effettuato un ulteriore campionamento aggiuntivo dopo quello di due giorni fa. Il campionamento aggiuntivo, a cura dei tecnici di Arpae, è stato fatto il 2 giugno, e l'esito ha dimostrato il rientro nei limiti normativi che regolano la balneabilità delle acque. Le ordinanze di non balneabilità emanate dai sindaci saranno revocate.

