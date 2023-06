La pratica dello sport che insegna la vita | la missione di Brunaldo Tombelini

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 giugno 2023) Roma – Estremamente importante lo. Estremamente importante lae il suomento. Lo è se, evidentemente, tocca le corde della crescita delle persone e le fa migliorare. E’ un mouniversale e secolare e chi lo prende come, ne fa responsabilità di. Lo fa, educatore comportamentale e maestro nazionale di mountain bike, che attraverso ladi questo tipo di biciclettaalle persone come affrontare i propri limiti, come analizzare il proprio io, come capire la propria personalità e come modificare aspetti, per andare oltre le paure. Lo spiega con estrema attenzione e competenza nella sua intervista a Il Faro ...