La plastica riciclata è più tossica e dannosa di quella vergine

(Di sabato 3 giugno 2023) Riciclare lapuò renderla piùdei polimeri vergini: la notizia shock è stata diffusa da Greenpeace Usa in un nuovo rapporto pubblicato a ridosso del nuovo ciclo di negoziati per un trattato globale sulladell’Onu incorso di svolgimento a Parigi dal 29 maggio. La ricerca Lo studio, condotto nel Regno Unito, ha dimostrato che il processo produce microplastiche che sfuggono in quantità esorbitanti ai sistemi di filtraggio, inquinando le acque. Quindi, secondo l’organizzazione ambientalista, il riciclo non dovrebbe essere considerata una soluzione alla crisi dell’inquinamento. Le microplastiche ritrovate anche all’interno del corpo umano Anzi: secondo Greenpeace Usa, laè intrinsecamente incompatibile con un’economia circolare. Infatti, mentre solo meno del 10% della ...