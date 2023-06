La parata di Cordaz fa impazzire Onana | Dimarco e Bastoni | ' ' Resta fino al 2028' '

Debutta con l'Inter nel finale dell'ultima di campionato col Torino e si rende subito protagonista di una grandissima: il ...Nella ripresa, succede poco fino al finale, con Sanabria che si deve arrendere alla grandissimadie il palo a negare il raddoppio nerazzurro a Dzeko . All'ultimo respiro, ancora ...Nell'ultima di campionato, con Acerbi è entrato anche il terzo portiereche, con unastrepitosa su Sanabria, ha tolto al Toro un pareggio che avrebbe certamente meritato. Anche perché, ...

Parata super Cordaz, Onana impazzisce in panca: “Si è messo le mani nei capelli e ha detto…” fcinter1908

Milinkovic-Savic: 4 Troppo lento quindi in ritardo in occasione del gol di Brozovic e non è la prima volta che subisce gol così. Sul lancio di Lukaku per Lautaro Buongiorno ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...