La nuova vita di Simone Baldelli | dal Parlamento alla musica | Sono pronto per Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Silvio Berlusconi l'ha voluto e lanciato nell'arena politica tanti anni fa, ma Checco Zalone, vedendolo in azione a una cena a Roma, fu profetico: «, tu sei sprecato per quel mondo», e il comico re degli incassi per Cado dalle nubi e Tolo Tolo, in quel momento, era serissimo. Chissà cosa direbbe adesso il regista pugliese ascoltando l'ultimo disco di, ex deputato di Forza Italia, ma anche vignettista, scrittore, imitatore, pittore e genericamente potremmo dire artista, senza omettere però la sua attività di docente a contratto e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Ora, soprattutto, cantante. È infatti appena uscito il suo ultimo brano che s'intitola “Roma Rio” e invoglia a viaggiare e ad andare in vacanza. Nel video l'ex vicepresidente della Camera ...