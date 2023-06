La National Portrait Gallery rimuove il ritratto di William e Harry | ecco perché

(Di sabato 3 giugno 2023) Nella galleria londinese, che sta per riaprire dopo i lavori di ristrutturazione, non verrà più esposto ildi, ma non si tratterebbe di una decisione del Palazzo Reale

LONDRA - Che fine ha fatto il dipinto che ritraeva William e Harry alla Gallery di Londra Mistero. Eppure era una delle opere contemporanee più riconosciute dai visitatori del museo che finalmente riaprirà le sue porte il prossimo 22 giugno dopo oltre ...

Nella galleria londinese, che sta per riaprire dopo i lavori di ristrutturazione, non verrà più esposto il ritratto di William e Harry, ma non si tratterebbe di una decisione del Palazzo Reale ...Che fine ha fatto il quadro per il quale i due fratelli, figli di re Carlo, posarono insieme per la pittrice Nicky Philipps Il Palazzo reale dice di non aver ...