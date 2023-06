La mamma di Impagnatiello | “Avevo offerto ospitalità a Giulia | mi raccontò dei sospetti mostrandomi il corredino”

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladi Alessandro: “Tramontano aveva già deisu Alessandroe si era confidata con ladi quest’ultimo, Sabrina Paulis. È quanto emerge dai verbali della donna, resi noti da La Repubblica. “C’erano stati, in precedenza, altri, a metà maggio, infatti, durante una visita in casa per dare un’occhiata aldel nascituro mi faceva capire che aveva qualche sospetto su un’eventuale altra relazione sentimentale di Alessandro con un’altra donna. Non sapendo nulla di tutto questo cercavo di rassicurarla”. Quando i dubbi diventano realtà, la 54enne fa visita alla nuora: “Non appena siamo ...

, laa La Vita in Diretta: 'Mio figlio è un mostro, chiedo perdono alla famiglia di Giulia' Roma, incendio in un palazzo a Colli Aniene: morto un 80enne, 3 ustionati gravi, sei ...Così Sabrina Paulis, ladi Alessandro, ora in carcere per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi. lo ha detto alla 'Vita in diretta' in lacrime. 'Chiedo perdono, da madre, a ...Estratto dell'articolo di C. Giu. per il 'Corriere della Sera' GIULIA TRAMONTANO Sono quasi le sette di lunedì sera. Ladi Alessandrosta riaccompagnando a casa Giulia Tramontano dopo l'incontro ...

Omicidio Giulia Tramontano, la madre di Impagnatiello: "Mio figlio è un mostro, chiedo perdono" TGCOM

Giulia Tramontano aveva già dei sospetti su Alessandro Impagnatiello e si era confidata con la mamma di quest’ultimo, Sabrina Paulis. È quanto emerge dai verbali della donna, resi noti da La ...L'intervista straziante della madre di Alessandro Impagnatiello: dice che il figlio è un mostro e che prima non era così, non lo rivedrà più ...