La Humanity 1 salva 30 migranti | assegnato il porto di Ancona

"Pur essendo responsabili, le autorità maltesi competenti non hanno assunto il coordinamento dell'operazione di ricerca e salvataggio", lamenta la ong Sos. Tra i naufraghi anche 4 donne e 11 ...Intanto a Livorno è previsto per le 8 di domani l'attracco alla banchina 56 nel porto di Livorno della nave ong '1', con 88 migranti a bordo recuperati al largo della Libia nei giorni scorsi.La Geo Barents599 migranti in mare, mentre l'Italia addestra a Gaeta quelli che fanno il lavoro sporco. La ... E arriverà a Livorno solo martedì 30 maggio la nave Ong1, con 88 migranti a ...

La nave Humanity 1 ha soccorso 30 migranti che si trovavano su un gommone sovraffollato in area di responsabilità maltese partito da Sabratha, in Libia. (ANSA) ...La Ong ha effettuato un'operazione di salvataggio in acque internazionali. ll porto dorico rispetto all'area in cui si trova la nave, dista quasi 1.400 chilometri ...