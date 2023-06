La guerra dei poteri | molto più inquietante di quella dei mondi immaginata da Orson Welles | da lui diffusa via radio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 giugno 2023) In Italia si sta compiendo qualcosa di estremamente delicato, grave e, soprattutto, pericoloso. Si tratta dell’ennesimo scontro tra Governo e Magistratura, questa voltacontabile, particolarmente cruento, tanto da poter essere paragonato a quelli all’arma bianca. È successo che l’ Esecutivo ha sollevato ex legeparte della Magistratura dall’ esercizio del controllo in corso d’opera di quanto è da realizzare in esecuzione del Pnrr. In premessa è importante ribadire che l’elaborato della Commissione Affari Costituzionali e Lavoro è stato approvato poche ore dopo che si erano conclusi gli incontri dei vertici diCommissione con gli omologhi della Corte di cui sopra. Come ammazza caffè ciascuno dei due organismi aveva offerto all’altro una fetta dello stesso pasticcio, cioè aveva addotto che la volontà dichiarata da ...