La figuraccia di Murgia | vede fascisti pure alla parata del 2 giugno

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 giugno 2023) È difficile parlare di Michela. Però è impossibile non parlarne perché, dfamosa intervista in cui si raccontava come quasi terminale, ha perso ogni freno, ogni controllo, e già erano labili, e si abbandona ad uscite francamente sconcertanti. “Tanto che m’importa, mica mi possono licenziare” chiosa lei, alludendo al tempo che le resta: non capisce che non è quello il punto ma lasciare, sperando il più tardi possibile, un decente ricordo, abbandonando almeno i toni più fanatici e irrazionali, quella intolleranza che lascia sospettare un disagio endemico e chissà quanto antico. Si tratta di questo: nepladel 2, della Festa repubblicana, si salva dai deliri murgiesi, perché sono deliri: prende lo spezzone in cui sfila il Gruppo Operativo Incursori (GOI), che trae le sue ...