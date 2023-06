La disperazione della mamma dell' assassino di Giulia | Mio figlio è un mostro

Leggi su agi

(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - Ladi Alessandro Impagnatiello buca lo schermo ed entra nelle case degli italiani mentre ancora è forte l'orrore per la morte diTramontano, uccisa mentre era incinta di sette mesi dal fidanzato. "Non oso immaginare i familiari di. Non lo voglio immaginare... La, Loredana, è una persona fantastica. Alessandro è un, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto uncosì, io chiedo perdono a tutta la famiglia" Alle telecamere de La Vita in Diretta parla tra le lacrime: "Ale non era così credetemi. Non lo so cos'è successo. Io non ci credo ancora, non ci credo. Ho sempre creduto ad Alessandro, perché lui era molto credibile. ...