Non era una partita da verdetti. Quelli per lae la Salernitana erano già arrivati in precedenza. In palio, stasera allo Zini, c'erano un ... La squadra di Ballardinila A con una ...Lala A battendo 2 - 0 la Salernitana In una partita senza nulla da chiedere allo Zini, ad avere la meglio è stata ladi Ballardini, che ha salutato la serie A con sorriso.Nella ripresa rischia più la Salernitana che non la, con Ochoa che per poco non si fa fregare dalla pressione avversaria. Nel finale arrivano il 2 - 0 di Tsadjout , con un bel tiro a giro, ...

La Cremonese saluta la Serie A battendo la Salernitana Agenzia di ... Italpress

La Lazio risponde all’Inter, vince a Empoli e chiude al secondo posto in classifica questo splendido campionato. I biancocelesti, già certi della partecipazione alla prossima Champions League, volevan ...Onorare il campionato. Questo è il messaggio diffuso e recepito dalle due sfide delle ore 20.45. Sia ad Empoli che a Cremona, non c’erano obiettivi da raggiungere, si è scesi in campo liberi da ogni a ...