La boxe come scuola di vita Perché oggi ribellarsi è stare dentro le regole

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 giugno 2023) "Difendiamo e colpiamo”. Comincia così ciascuno dei dieci capitoli che compongono Il “Manifesto dei Colpitori”, termine che si ispira allo strumento usato dai maestri di pugilato. A portarlo in giro nelle palestre italiane, sui quadrati di periferia, nelle riunioni di piazza e in ogni posto dove c’è un ring, da alcuni mesi, non è il solito pugile, non è un maestro, un organizzatore o uno di noi vecchi nostalgici di questa benedetta Noble Art che ci sembra perduta. A presentarlo nelle librerie, nelle scuole e nelle università, a divulgarlo, a stressare capi e redattori di giornaline pubblichino almeno un estratto è un vulcano in movimento che risponde al nome di Federica Guglielmini. Pugile, scrittrice ed educatrice ma soprattutto giovane e donna che sembrano quasi contraddizioni in termini con l’arcaico mondo della Noble Art. Ma il Manifesto dei colpitori – che ...