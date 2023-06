(Di sabato 3 giugno 2023) Leggo di imprenditori che non riescono a reperire risorse umane per l'estate : ebbene, invito queste persone a pagare in maniera congrua i propri dipendenti e poi vediamo se qualcuno ha voglia di ...

gli stipendi sono inadeguati Anna è il nome di fantasia di una donna di 34 anni con una laurea in Lingue e letterature straniere nel cassetto ed alle spalle una lunga esperienza da

La barista: «Quattro euro l’ora senza riposo ad agosto, ho detto no allo sfruttamento» ilmessaggero.it

Lavoro rifiutato, un nuovo caso di no, detto chiaro e tondo, è stato lanciato dai social. Riguarda una giovane barista di Pescara, laureata, che si è vista offrire 270 euro a ...Lavorare con temperature tropicali per una paga di pochi spiccioli all’ora e la prospettiva di dover rinunciare al giorno di riposo nelle fasi di maggiore affluenza di turisti e bagnanti.