La bambina senza il sorriso di Antonio Menna è un libro che sembra una calamita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) È nato un Robecchi ai Quartieri Spagnoli e non ce n’eravamo accorti. Si chiamae il suo ultimo romanzo, Lail(Marsilio), è uscito quasi tre anni fa (causa Covid le presentazioni non ci sono state, ndr), ma per buona sorte ne abbiamo incrociato improvvisamente le pagine. Ebbene il risultato è unche pare una. Ci piazzi gli occhi sopra, procedi rapido e assorto, te la ridi di gusto, anche a tono alto, assapori un atmosfera da disincantato e ilare giallo che profuma di caffè e professionale detection, ti abbandoni allo srotolarsi fluido di mistero, sentimento e socialità da basso napoletano, infine soddisfatti proprio all’ultima riga, all’ultima parole, perfino ci si commuove. Non per evitare scorciatoie nell’analisi del ...