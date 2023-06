Kvara è il calcio Vincerà il Pallone d’Oro Il Napoli se lo tenga stretto CorSport

(Di sabato 3 giugno 2023) Alberto Polverosi elogiasul Corriere dello Sport paragonandolo ai grandi del passato: Figo, Pires, Giggs, Robben, Ribery, Bruno Conti, Causio, Claudio Sala.è il, scrive,il. Che ilse lo. “Figo? Sì, qualcosa, qualcosina. Pires? Premesso che per chi scrive è stato un giocatore sublime, meritevole di ben altra considerazione, in qualche spunto lo può ricordare. Giggs? Anche, soprattutto quando arriva sul fondo per crossare. Robben? Nel taglio al centro. Ribery? Nel dribbling. Best? Lo dicevano già nel ritiro di Dimaro, appena lo hanno visto nelle prime partitelle”. Maassomiglia anche ad altri grandi del...

NotizieNapoli - E' a dir poco spettacolare il murales elevato a Castel Volturno in onore a Victor ... 'Ho in cantiere un altro murale, questa volta dedicato a(ma non si riferisce a quello ...È in linea con i migliori attaccanti a livello ...Leggi anche I premi della Legamvp della Serie A 22 - 23, Fagioli il miglior giovane PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto del Napoli in regalo con l'abbonamento a G ...

Napoli, senti il padre di Kvara: "Vuole giocare nel Real Madrid" Corriere dello Sport

Kvaradona, il più bello del reame, titola il Corriere dello Sport per celebrare la vittoria del titolo di MVP del campionato da parte del georgiano ...Figo Sì, qualcosa, qualcosina. Pires Premesso che per chi scrive è stato un giocatore sublime, meritevole di ben altra considerazione, in qualche spunto lo può ricordare. Giggs Anche, soprattutto q ...