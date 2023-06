Kosovo | l’impegno diplomatico di Palazzo Chigi per evitare il rischio di un nuovo Donbass

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 giugno 2023) Non si allenta la tensione nel Nord del, dove lunedì scorso sono stati feriti 34 militari della Nato, di cui 14 italiani del nono Reggimento Alpini ma non in modo grave, nel corso di scontri di piazza tra kosovari di etnia serba e albanese. La preoccupazione cresce anche a livello internazionale per l’influenza che la guerra in Ucraina sta avendo nell’area balcanica, dove anche un conflitto regionale potrebbe innescare una più vasta reazione in Europa. È dal 1999 che la missione Kfor della Nato (Force) opera sul posto per preservare la pace, dopo la guerra che si concluse con il ritiro delle truppe serbe. Nel 2008 ilha dichiarato la sua indipendenza, riconosciuta da Stati Uniti e Unione europea, ma non da Serbia, Russia e Cina. Da almeno due anni i conflitti etnici hanno ripreso vigore: prima sulla questione ...