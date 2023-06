Kosovo | al nord prosegue protesta dei serbi | resta tensione

Anche oggi neldel, dove resta alta la tensione interetnica, i serbi locali si sono radunati davanti ai municipi di Zvecan, Leposavic e Zubin Potok per protestare contro l'elezione di nuovi sindaci di ...Anche per questo, ildelè destinato a rimanere ancora per molto tempo una spina nel fianco dell'Europa.Il punto di Marco Orioles I clamorosi scontri innescatisi neldeltra i residenti serbi e la polizia di Pristina che ha causato lo scorso 29 maggio il ferimento di 30 peacekeeper Nato tra cui 11 militari italiani ha unito l'Occidente nella più ferma ...

