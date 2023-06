Kolarov | nuova avventura nel calcio | sarà Direttore Sportivo in Serie B

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023)dopo aver detto addio alcon l’ultima esperienza inA con la maglia dell’Inter e dopo superato gli esami per diventare, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com prestodirigente di una squadra inB.– Aleksandaril nuovodel Pisa. La società nerazzurra ha optato per l’ex terzino dell’Inter. Il serbo nei mesi scorsi ha superato il corso (vedi QUI), e il Pisa ha deciso di puntare su di lui. L’accordo è per un contratto biennale ed è già stato firmato. Fonte: gianlucadimarzio.com Inter-News - Ultime notizie emercato Inter - Il presente ...