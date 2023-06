Kolarov da ex Inter a Direttore Sportivo del Pisa | ora è ufficiale

(Di sabato 3 giugno 2023) Nuove vesti e nuovo ruolo per Aleksandarche, dopo aver appeso al chiodo le scarpe da calciatore, riparte dalla direzione sportiva delSporting Club (vedi articolo). NUOVE VESTI ? Ora è: Aleksandar, dopo aver vestito i panni di calciatore anche dell’, riparte dal nuovo ruolo di. Il comunicatodelSporting Club: «IlSporting Club comunica di aver affidato l’incarico diad Aleksandar. Terminata una lunga ed importante carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Club prestigiosi come, Manchester City, Roma, Lazio e Stella Rossa, oltre ad ...

...comunica di aver affidato l'incarico di Direttore Sportivo ad Aleksandar. Terminata una lunga ed importante carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Club prestigiosi come, ...Aveva chiuso col calcio giocato col nerazzurro dell'. Riprende col calcio a livello dirigenziale col nerazzurro del Pisa. Nuova vita per Aleksandar, ex anche di Lazio, Man City e Roma. Il difensore serbo, oltre seicento gettoni in carriera ......che lo ha visto protagonista in club prestigiosi come, Manchester City, Roma, Lazio e Stella Rossa, oltre ad aver vestito per 94 volte la maglia della nazionale serba, Aleksandarha ...

UFFICIALE - Kolarov è il nuovo direttore sportivo del Pisa. L'ex Inter ha firmato un biennale Fcinternews.it

Dopo la scadenza del contratto con l'Inter Kolarov decide di ripartire dalla Serie B con una nuova carriera da direttore sportivo nel Pisa ...Scelta a sorpresa del Pisa per la poltrona di direttore sportivo: l'ex difensore di Roma e Inter, Kolarov, ha accettato la proposta del club toscano. Ecco la nota stampa: Il Pisa ...