Kim | futuro in bilico | il Napoli segue due profili sorprendenti per sostituirlo

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Kim Minjae nelle scorse ore è stato eletto come il miglior difensore della Serie A 2022-23. Un impatto devastante per il muro azzurro, che non ha fatto altro che porlo all’attenzione dei top club europei. In particolare del Manchester United, club che sarebbe disposto anche a corrispondere la clausola rescissoria per liberarlo dal club partenopeo. Questo lo si vedrà tra poco più di un mese, ma intanto ilè già alla caccia di un sostituto, qualora lo United dovesse realmente assicurarsi le prestazione del centrale ex Fenerbahce. Torino FC v SSC– Serie A Kim Min-jae of SSCin action during the Serie A football match between Torino FC and SSC. Turin Italy Copyright: xNicolòxCampoxLa notizia A fare il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che a tal proposito ...