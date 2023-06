Juventus | Tudor nuova idea per la panchina

(Di sabato 3 giugno 2023) A fine stagione Massimiliano Allegri potrebbe salutare la, con Igorche potrebbe prendere il suo posto sullabianconera Lapotrebbe cambiare allenatore nelle prossime settimane. Dopo una stagione difficile la squadra torinese non è sicura che Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della prossima annata e si parla già di diverse opzioni in L'articolo

Allegri non vuole lasciare la Juventus: ecco quale sarebbe la decisione del tecnico bianconero sul proprio futuro a Torino. In questi giorni, dopo la sconfitta contro il Siviglia principalmente, è tornato molto caldo il discorso. Sono tornato alla Juventus con grande entusiasmo, in questi 2 anni sono state fatte buone cose anche se... Fra questi ci sarebbe il croato Igor Tudor, che proprio nella giornata del 1° giugno ha lasciato il Marsiglia. Ma la Juventus avrebbe comunque intenzione di proseguire con il proprio attuale allenatore.

Perché Tudor ha lasciato Marsiglia. Ora la Juve ha un'altra scelta Tuttosport

Allegri non vuole lasciare la Juventus: ecco quale sarebbe la decisione del tecnico bianconero sul proprio futuro a Torino ...In questi giorni si parla molto del futuro della panchina della Juventus. Secondo alcune indiscrezioni Massimiliano Allegri potrebbe lasciare i bianconeri, nonostante il contratto fino al 2025, e i no ...