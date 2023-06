Juventus-Allegri | non c’è l’accordo sulla buonuscita | fissato il summit

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 giugno 2023) Sono ore caldissime sul futuro in panchina della. La squadra di Massimilianosi prepara a scendere in campo per l’ultima partita della stagione, in trasferta contro l’Udinese. Il rendimento della ‘Vecchia Signora’ non è stato all’altezza e continuano le valutazioni in dirigenza. Il percorso tra Champions, campionato ed Europa League non è stato all’altezza e il tecnico bianconero è sicuramente uno dei principali responsabili. La squadra non gioca bene, non riesce ad imporre il gioco nemmeno contro avversari nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. La rosa è molto competitiva in ogni reparto e la dirigenza considera (giustamente) la stagione fallimentare. Solo il contratto fino al 2025, a 9 milioni di euro a stagione, lega ancora il livornese allama il divorzio è ancora possibile. Foto di Alessandro ...