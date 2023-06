Juve | Vlahovic é il simbolo del fallimento | l’ultimo gol é metafora del suo percorso in bianconero

Commenta per primo La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro l'Udinese. Nell'elenco di 22 calciatori non figuranoe Bremer , mentre è presente Kean. Di seguito tutti i calciatori bianconeri che prenderanno parte all'ultima giornata di Serie A: Portieri : Szczesny, Pinsoglio, Perin Difensori : Danilo, ...Molti sostengono che ladebba cederee/o Chiesa per ragioni di bilancio. Posto che io non lo credo affatto e che almeno su Chiesa sono abbastanza convinto della permanenza, il dubbio ...

alla vigilia di Udinese vs Juventus. Sei le defezioni per la partita conclusiva, di questa infinita stagione. Oltre i lungodegenti Pogba, Fagioli, De Sciglio e Kaio Jorge, terminano il loro campionato ...Il tecnico bianconero ha chiamato 22 calciatori in vista della trasferta alla Dacia Arena: assenti anche De Sciglio, Pogba e Kaio Jorge ...