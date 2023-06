(Di sabato 3 giugno 2023) Le parole di Lothar Matthau su Dusan: l’attaccante dellaè tra i primi nomi nella lista dei dirigenti delper l’attacco Intervistato dal sito tedesco abendzeitung-muenchen, Lotharha parlato di. L’attaccante dellaè tra i primi nomi della lista delper l’attacco. Di seguito le sue parole. «Quest’anno non è andato benissimo? In precedenza ha segnato con la Fiorentina. Allantus le cose non sono andate proprio, c’era anche molta agitazione legata alla penalizzazione. È simile alda questo punto di vista: più inquietudine c’è, peggiori sono i risultati e meno entusiasta è la ...

Tuchel nuovo allenatore della Juventus Ora come ora sembra improbabile, ma fino a qualche mese fa questo scenario poteva realizzarsi . È questo quanto svelato da Lothar, ex Inter e Bayern Monaco rimasto molto vicino agli ambienti bavaresi. Ora l'attuale allenatore dei tedeschi rischia di perdere anche la Bundesliga per una sconfitta alla penultima ...Commenta per primo Lotharha svelato un clamoroso retroscena di mercato a Goal.com: secondo l'ex Inter, la Juventus , infatti, avrebbe pensato a Thomas Tuchel prima che lo stesso allenatore tedesco fosse poi ...Arriva la bomba sulla panchina della Juventus: 'Tuchel a un passo'. L'indiscrezione in diretta tv è clamorosa Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in forte dubbio, soprattutto dopo l'...

Juve, Matthaus: «Vlahovic si adatterebbe bene al Bayern Monaco» Calcio News 24

Un anno e mezzo dopo aver fatto di tutto per andare a Torino, il serbo è già in partenza dai bianconeri. Ma la Juve… Leggi ...L’ex centrocampista tedesco Lotha Matthaus ha parlato del possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Bayern Monaco Lothar Matthaus ha parlato a abendzeitung-muenchen.de del possibile passaggio di Vl ...