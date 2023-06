Juve | Allegri | ‘Dopo Udine faremo il punto | l'anno prossimo da affrontare con rabbia Vlahovic? Non faccio io il mercato’

Nonostante la penalizzazione di dieci punti in classifica e la sconfitta nell'ultimo turno con il Milan, ladi Massimilianoha ancora margine per qualificarsi in Europa League. I bianconeri conosceranno il proprio destino dopo la sfida con l'Udinese , in programma alle 21:00 di domenica 4 ......atto di una stagione da dimenticare per la Juventus di Massimiliano, che sarà ospite dell'Udinese di Andrea Sottil. I friulani non hanno più nulla da chiedere al loro campionato. Per la, ...... anche per la, secondo la classifica 'made in'. Infatti il Milan, quinto a quota 67 ( - 2 dai bianconeri) rappresenterebbe una minaccia, nonostante sia atteso da un Verona affamato di ...

Conferenza stampa Allegri: «L'anno prossimo sarà migliore» Juventus News 24

Ultima conferenza stampa della stagione per Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole alla vigilia di Udinese-Juventus di domani ...La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Udinese-Juventus Nell'ultima giornata di campionato la Juventus sarà ospite dell' Udinese alla Dacia Arena. La squadra di Allegri è al mome ...