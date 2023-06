Juve | a Udine l' onore non basta | riuscirà Allegri a salvare la ' sua' Champions?

Ecco perché solo una vittoria aregalerebbe allala "certezza" della Champions 'made in Allegri'. Il rush finale Tornando su un piano reale, quello in cui laha perso il treno ...Di Maria a oggi conta 8 gol e 7 assist, e domani sera apuò migliorare lo score. Lanon è intenzionata a rinnovargli il contratto, Di Maria migrerà altrove, forse al Barcellona. Ci ...La scelta dei bianconeri è stata suffragata anche dai dati ufficiali: subito 80 milioni per la. Ecco perché. Vigilia di campionato per la Juventus, che alla 'Dacia Arena' divuole chiudere al meglio una stagione complicata, movimentata anche e soprattutto dalle vicende extra - campo. ...

Juve, vinci a Udine e poi…: gli incastri per andare in Europa League Tuttosport

Caso particolare questo della Juventus riguardo la penalizzazione e la sanzione della Uefa che potrebbe cambiare in vista dell'attuale e prossima stagione ...L'allenatore ragiona sui punti conquistati sul campo e ha nel mirino un piazzamento fra le prime quattro. Ma ancora la certezza non c'è: ecco cosa può succedere ...