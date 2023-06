Juror #2 | Leslie Bibb nel cast del film di Clint Eastwood

Leslie Bibb nel cast di Juror #2, il film di Clint Eastwood Universal Movies

L'attrice Leslie Bibb sarà una delle interpreti di Juror #2, il nuovo film diretto e prodotto dal regista Clint Eastwood.Juror No. 2, which is being promoted as Clint Eastwood's final film as director, is calling Leslie Bibb in to the courtroom.