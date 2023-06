Judo | Grand Prix Dushanbe 2023 | quinto posto per Giacomo Gamba nei -81 kg

(Di sabato 3 giugno 2023) Calato il sipario sulla seconda giornata del, penultimo evento del World Tour diche assegna metà punteggio per il ranking di qualificazione olimpica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel day-2 di scena le seguenti categorie: -73 kg e -81 kg uomini; -63 kg e -70 kg donne. Sul tatami in Tagikistan sono saliti, in casa Italia, Alessandro Magnani nei -73 kg e la coppia formata dae da Andrea Gismondo nei -81 kg. Il più vicino al podio è stato, che ha concluso in quinta posizione la sua avventura. Dopo aver sconfitto nella propria pool il britannico Lachlan Moorhead, il francese Ibrahime Keta, l’azzurro si è dovuto inchinare in semifinale al padrone di casa Somon Makhmadbekov. Il waza-ari dopo 1’21” è costato ...

In Tajikistan la ventenne triestina è salita per la seconda volta sul podio in un appuntamento del World Judo Tour ...Argento, bronzo e quinto posto per l’Italia nella giornata di apertura del Grand Prix di Judo a Dushanbe, in Tajikistan. Thauany David Capanni Dias ha conquistato la medaglia d’argento nei 57 kg e, ...